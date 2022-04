Mundo Deportivo – Raiola caldeggia l’ipotesi Januzaj per il Napoli

Mino Raiola, famoso procuratore internazionale, starebbe spingendo Januzaj verso diversi club europei.

Ne ha parlato l’edizione odierna di Mundo Deportivo, secondo cui Raiola anche in Italia starebbe caldeggiando il nome dell’ex esterno del Manchester United ed attualmente alla Real Sociedad. Il profilo piace agli azzurri, ma ADL ha in mente di valutare anche altre piste per conferire nelle mani di Luciano Spalletti quello che sarà il futuro erede di Lorenzo Insigne sulla fascia sinistra. Per ora rimane un sondaggio aperto, una chiacchierata tra le due società, ma l’ipotesi di effettiva realizzazione dell’affare è attualmente lontana.