Alessio Zerbin è un giovane calciatore di proprietà del Napoli che sta dimostrando grandi cose in Serie B con il Frosinone. Il giocatore potrebbe ottenere una possibilità con la partenza di Insigne e Giuntoli ci tiene tanto a lui.

Le qualità del giovane sono diverse da quelle del capitano e di certo non potrà sostituirlo al 100%, ma Spalletti lo può testare già nel prossimo ritiro estivo.

Non è un occasione da farsi scappare ed è meglio non perdere questo talento, visto anche quanto dimostrato da altri due giovanissimi come Zanoli e Gaetano.