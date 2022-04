Dopo le scuse del sindaco di Bergamo sulle parole offensive rivolte a Kalidou Koulibaly da parte di un tifoso bergamasco, anche Giuseppe De Simone, coordinatore di FdI di Terzigno, dice la sua in merito al razzismo.

Ecco le sue parole:

“Non è più accettabile nel 2022 che in uno stadio italiano accadano episodi del genere. Per questo nelle prossime ore avanzerò la proposta di conferire a Kalidou Koulibaly la cittadinanza onoraria di Terzigno. Per la politica è doveroso dare segnali concreti e tangibili di quanto sia importante contrastare qualsiasi forma di discriminazione razziale in un’epoca segnata dall’odio verso il ‘diverso’.”