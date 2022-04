Salvatore Aronica, ex difensore del Napoli, ha parlato a FirenzeViola.it per parlare del prossimo match degli azzurri, contro la Fiorentina.

“Napoli-Fiorentina? Gli azzurri partono favoriti, giocano in casa in un Maradona che sarà gremito. Inoltre, hanno un obiettivo importantissimo e bisogna dare continuità alla vittoria di Bergamo. Secondo me vinceranno i partenopei”.