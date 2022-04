La Fiorentina prepara la sfida del Maradona contro il Napoli: mister Italiano ha ancora qualche dubbio di formazione, secondo il Corriere dello Sport.

I principali dubbi riguardano Odriozola e Bonaventura. Entrambi vengono da qualche problema fisico, specialmente Bonaventura che non è in gruppo da qualche settimana. Il discorso vale anche per il terzino spagnolo, che non dovrebbe essere rischiato: pronto sulla destra, c’è Venuti.