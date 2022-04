SSC NAPOLI, una giornata ad Anguissa e multa di 12.000 euro al club e di 8.000 all’Atalanta

Come di consueto sono usciti i comunicati del giudice sportivo riguardante il Napoli per la precedente giornata di campionato. Per quanto riguarda il campo, il Napoli dovrà fare a meno per la gara con la Fiorentina di Frank Anguissa, in quanto già diffidato ed ammonito domenica contro i bergamaschi. Ma il giudice sportivo ha anche multato di 12.000 euro il club azzurro, per aver durante il match lanciato due bengala nel settore occupato dagli atalantini e uno nel recinto di gioco. Ammenda di circa 8.000 euro per l’Atalanta, in quanto i suoi tifosi hanno rivoto cori beceri verso i napoletani. Ed hanno anche rivolto un coro insultante nei confronti dell’arbitro. Supplemento d’indagine della Procura Federale invece per i cori razzisti dei tifosi bergamaschi nei confronti di Koulibaly ed Anguissa