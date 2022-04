Cassano: “Non escluderei un Jorginho-Allan alla Lazio nella prossima stagione”

La Lazio è corto di centrocampisti, Cassano durante la Bobo tv ha parlato di due colpi che Sarri conosce benissimo:

“Io non escluderei un Jorginho-Allan alla Lazio nella prossima stagione. Se il club dovesse cedere Milinkovic-Savic per 70-80 milioni in estate poi potrebbe andare alla caccia dei due centrocampisti, con il problema ingaggio per il primo certamente”.

Poi ha aggiunto: “Serve anche un difensore che comandi la difesa, visto che in due andranno via sia Acerbi sia Luiz Felipe, investendo quella stessa cifra. La Lazio deve prendere 3-4 giocatori nella prossima stagione fra difesa e centrocampo”, ha riferito l’ex calciatore barese.