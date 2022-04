Biasin: “Lobotka? Spalletti lo fece anche con lui”

Nel classico editoriale su Tuttomercatoweb, Fabrizio Biasin ha scritto così su Lobotka e Spalletti:

“Una cosa sul Napoli. O meglio, su Lobotka. O meglio, su Spalletti. Qualche anno fa a Milano sbarcò un croato. Faceva fatica. Giocava male. La gente lo fischiava, lui mandò a quel paese i tifosi. Sembrava destinato a levarsi dalle balle. Spalletti gli disse “gioca qui in mezzo”.

“Da quel momento è diventato uno dei centrocampisti più forti in assoluto. Si chiama Brozovic. Ecco, Lobotka non è croato, è slovacco, ma per il resto la storia è simile: ci ha messo un po’ a entrare a regime, ha incrociato Spalletti, ora è diventato uno dei punti di forza del gruppo. E il merito è certamente del giocatore, ma è altrettanto vero che don Luciano certi centrocampisti li sa “trattare” ha concluso Biasin.