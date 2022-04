MilanNews – Lesione del menisco per Florenzi, out almeno un mese

Il portale rossonero MilanNews ha fatto il resoconto delle condizioni di Alessandro Florenzi, uscito per infortunio nella sfida tra Milan e Bologna. Secondo il portale il terzino rossonero ha riportato la rottura del menisco ne verrà sottoposto a intervento ad un intervento chirurgico nelle prossime ore. Previsto almeno un mese di stop. Il giocatore non tornerà prima di maggio. Da capire se rientrerà a inizio mese o meno, i tempi esatti di recupero si sapranno solo dopo l’operazione. Ma intanto il Milan perde Florenzi proprio nel rush finale per lo scudetto.