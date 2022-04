Gazzetta – Il Napoli pressa il Milan: la squadra ha raggiunto due traguardi

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sulla vittoria per 3-1 conquistata contro l’Atalanta di Gasperini.

Il quotidiano esalta l’ottima partita disputata dalla squadra di Luciano Spalletti, che con questo successo ha agganciato il Milan in vetta alla classifica, a quota 66 punti.

Il gruppo partenopeo non solo ha blindato il suo posto in Champions League per la prossima stagione ma può dire la sua nella lotta scudetto con i rossoneri di Pioli e l’Inter di Inzaghi.

Al Gewiss Stadium, il Napoli ha dimostrato di poter ambire al titolo, attraverso una prestazione di alto livello, nonostante assenze importanti come quelle di Osimhen, Rrahmani e Di Lorenzo.