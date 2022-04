Repubblica – Insigne pensa all’addio: i gesti che rivelano il suo dispiacere

L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Lorenzo Insigne.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che l’attaccante sia già malinconico riguardo l’addio sempre più vicino al gruppo partenopeo.

Il dispiacere c’è e non sarà semplice abbandonare un popolo che lo ha accolto per dieci anni. Nella partita di ieri, è stato protagonista di una grande prestazione: con la fascia da capitano al braccio, ha giocato con personalità fino al cambio e a fine gara, ha incitato, applaudito e riunito il gruppo per salutare i tifosi.

Insigne vuole lasciare il segno prima di andar via, nella speranza di poter realizzare il sogno dell’intera città.