TuttoSport – Con Zanoli in campo è sempre stato un Napoli vincente

Alessandro Zanoli esordirà oggi in maglia azzurra dal primo minuto.

Ne ha parlato l’edizione odierna di TuttoSport, secondo cui il giovane neoazzurro sarebbe diventato una sorta di talismano in questa stagione. Tutte le sue apparizioni, dalla panchina, hanno sempre portato bene al Napoli: “Con Zanoli in campo, infatti, il Napoli in questa stagione di Serie A non ha mai perso: nelle sue 6 apparizioni, 4 vittorie (curiosamente, 2 contro la Salernitana e 2 contro l’ Udinese) e 2 pareggi (contro Juventus e Cagliari)”. Servirà da parte sua una grande sfida di sacrificio e di spinta, data la grandissima assenza di Di Lorenzo sulla fascia destra causa infortunio. Il Napoli conta su di lui, Spalletti ha avuto il coraggio di dargli lo spazio che merita dopo tanti subentri.