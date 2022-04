Come riportato da Tuttosport, non c’è nessun caso legato a Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, squalificato per la gara contro l’Atalanta, aveva ricevuto un permesso dal Napoli per rientrare dalla sua nazionale con qualche giorno di ritardo e, come da pattuito tra calciatore e società, dovrebbe rientrare nella giornata di oggi e tornare ad allenarsi a Castel Volturno.