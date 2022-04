Valter De Maggio, giornalista, ha parlato ai microfoni della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Le dichiarazioni riguardano l’approdo in azzurro del georgiano Khvicha Kvaratskhelia, calciatore della Dinamo Batumi. L’esterno potrebbe essere il sostituto di Lorenzo Insigne, e stando a quanto lasciato trapelare dalla radio, il Napoli è fiducioso per il suo arrivo all’ombra del Vesuvio nel mercato estivo.