Ssc Napoli, il report di allenamento del 1 aprile. Anche Ospina in gruppo

La Ssc Napoli, attraverso il suo sito ufficiale, ha reso noto il report di allenamento del 1 aprile. I nazionali hanno svolto l’intera seduta in gruppo. Ancora differenziato per Ounas, Petagna e Meret.

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta a Bergamo in programma domenica 3 aprile alle ore 15. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione ha svolto esercitazione tattica e partita a campo ridotto. Ounas, Petagna e Meret hanno svolto personalizzato in campo. Fabian, Zielinski, Rrahmani, Lobotka, Koulibaly ed Elmas hanno svolto l’intera seduta in gruppo così come Ospina rientrato quest’oggi dall’impegno con la Nazionale”.