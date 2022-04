Enrico Fedele, procuratore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Televomero per dire la sua riguardo il nuovo obiettivo del Napoli. Il club azzurro avrebbe, infatti, adocchiato un giovane calciatore georgiano classe 2001, Khvicha Kvaratskhelia. Ha già avviato i contatti per portarlo a Napoli a giugno. Tuttavia, Fedele non è d’accordo con questa operazione. Ecco cosa ha dichiarato:

“Ma che deve fare il Napoli con Kvaratskhelia? Parliamo di un calciatore dal nome impronunciabile. Occorrono giocatori che abbiano già esperienza nel campionato italiano. Il Napoli deve fare tutti gli sforzi possibili per acquistare Traorè, esterno che conosciamo bene perché è da anni in Italia”.