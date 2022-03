Quest’oggi durante la trasmissione Maracanà, in onda su Tmw Radio, è intervenuto Beppe Incocciati, ex calciatore azzurro, che ha parlato della sfida di domenica pomeriggio, quando il Napoli di Spalletti affronterà l’Atalanta di Gasperini a Bergamo. Ecco le sue dichiarazioni:

“Il Napoli, a prescindere da quello che dicono, deve capire che lo Scudetto è lì a portata di mano. A Bergamo sarà una partita difficile per tanti motivi, ma i ‘piccoletti’ che ci saranno possono scardinare quella difesa. Devono andare lì per fare bottino pieno. E’ vero che il Milan ha una partita più semplice, ma la mentalità è quella di crederci sempre”.

Incocciati ha poi detto la sua in merito alla situazione della nazionale di Roberto Mancini, che ha recentemente perso l’occasione di qualificarsi per i prossimi mondiali. Queste sono state le sue parole:

“C’è un po’ di confusione in giro. Stiamo dando la colpa a qualcuno? Il dato di fatto è che non c’è la materia. Anche se togli Immobile o Belotti, anche in prospettiva non ci sono elementi che in quel reparto possono fare la differenza. Nei settori giovanili solo il 30% degli italiani sono all’interno del campo. Nella filiera del nostro calcio, quando arrivano a certi livelli vanno a giocare nelle loro Nazionali e non nella nostra. Non abbiamo i ricambi. Pensare che togli il centravanti della Lazio, il miglior realizzatore del campionato, ed entrano i giocatori del Sassuolo…non si è mai vista una cosa del genere. Una volta entravano quelli di Inter, Juve, Milan. Al di là del fatto che Mancini non sta facendo una buona figura, io infatti mi sarei dimesso non ora ma dopo l’Europeo vinto, ma adesso è tutta una minestra riscaldata. Non c’è materia in prospettiva. Penso che va bene se le agevolazioni fiscali sono per giocatori che aumentano la qualità del gioco, ma per il ragazzo della Primavera non può funzionare”.