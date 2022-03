Questo pomeriggio Patrizio Oliva, ex campione olimpico di pugilato, è intervenuto brevemente ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal, che va in onda tutti i giorni. Oliva ha parlato della lotta scudetto e ha manifestato la propria disillusione riguardo la possibilità di vedere il Napoli vincere finalmente il campionato. Ecco le sue parole:

“Faranno di tutto per non farci vincere lo scudetto. Dopo quanto visto in Torino-Inter faranno in modo che lo scudetto lo vincano le solite squadre. Ci impediranno di vincere per favorire il Milan, l’Inter e la Juventus”.