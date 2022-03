Tmw – Coco: “Ho aperto una scuola calcio a Napoli, perché la Campania a livello di estro calcistico è il Brasile d’Italia”

Oggi pomeriggio Francesco Coco, ex giocatore di Milan e Inter, ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb, durante la quale ha parlato del suo nuovo progetto. Ecco ciò che ha detto:

“La Lega Serie A ha fatto la sua tv su Youtube per tutto il territorio MENA (Middle East and North Africa) che comprende tutti i territori arabi. Mi hanno contattato perché avevo un backgroud nei paesi arabi. Sono conosciuto avendo lavorato per 5 anni a Doha per beIN Sports.

Tra le squadre più popolari, il Milan è la più amata, il fascino del passato è rimasto ancora oggi. Anche Inter e Juventus sono tra le più popolari ma posso assicurare di aver visto anche tifosi arabi di Roma e Napoli. C’è da dire una cosa, però. Al giorno d’oggi il tifoso straniero è più attirato dai singoli giocatori che dalle squadre. Facendo un esempio, Real Madrid e Barcellona ‘tiravano’ di più perché ci giocavano Cristiano Ronaldo e Messi. Gli ammiratori di questi giocatori poi si sono spostati sulla Juventus, sul Manchester United e il Paris Saint-Germain, ossia dove i loro idoli andavano a giocare.

Tra le mie attività in Italia c’è una scuola calcio aperta a Napoli. Ho sempre avuto un debole per i bambini nel calcio. Invece che stare nel professionismo, mi piace dare l’opportunità ai bambini, era una cosa che avevo in testa da tempo e nel 2018 ho aperto l’Accademia Francesco Coco. Il motivo che mi ha portato a investire su Napoli è perché avevo persone con le quali potevo costruire un progetto del genere in loco e poi perché mi sono reso conto che come approccio mentale, caratteristica culturale, la Campania a livello di estro calcistico è il Brasile d’Italia. Mi ha sempre affascinato questa cosa, perché vedo ancora ragazzini che giocano in strada, con le lattine. Ho dei collaboratori in loco che vanno in giro per strada a fermano in ragazzini per portarli in Accademia”.