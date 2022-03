Barzagli: “Scudetto? Il Milan ha più possibilità. Napoli Osimhen dipendente”

Andrea Barzagli ha rilasciato un’intervista al quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport. L’ex difensore della Juventus si è soffermato sulla lotta Scudetto. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Credo che il Milan abbia qualche percentuale in più delle altre, perché ha entusiasmo, ha un buon calendario e può approfittare dei due scontri diretti delle altre nel prossimo turno di campionato. La Juventus è in corsa ma non dipende solo da lei, deve fare il massimo sforzo vincendole tutte e sperare che le altre tre si fermino. Penso che al Milan una spinta in più possa arrivare da Leao e Giroud. Il Napoli dipende molto da Osimhen, che mancherà tanto nella prossima sfida, all’Inter servono i gol di Lautaro mentre nella Juve Vlahovic può essere l’uomo in più”.