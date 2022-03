Barzagli: “Il Napoli si appoggia ad Osimhen, e lui risponde con i gol”

Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus, ha parlato del tema scudetto al Corriere dello Sport; ecco quanto detto:

“Nessuno ha costanza, la componente fondamentale per vincere. Milan e Napoli stanno facendo il massimo, Inter e Juve sono un pelino al di sotto delle aspettative”. La partita di domenica sarà determinante soprattutto per l’Inter. “Per l’Inter sarà una gara ancora più determinante: un risultato negativo acuirebbe la crisi attuale, mentre un’affermazione la rilancerebbe alla grande”.

Sul Napoli, impegnato in campo contro l’Atalanta. “Trovo giusta la definizione di scontro-verità, perché l’Atalanta, pur vivendo una stagione difficile a causa degli infortuni, è in corsa in Europa League ed è quinta in classifica. Non può puntare allo scudetto, però è un esempio per tante società. Giocare il giovedì ti porta via qualcosa e Gasperini ha sopperito lanciando dei giovani, ma dopo la sosta avrà la squadra più riposata. Spalletti dovrà fare attenzione”.

Su Osimhen: “E’ il giocatore che ha permesso al Napoli di fare il salto di qualità perché, a parte Mertens un po’ in calo negli ultimi due anni, Spalletti non ha attaccanti da doppia cifra. La squadra, che secondo me qualitativamente è inferiore alle milanesi, adesso si appoggia a Osimhen, lo cerca e lui risponde con i gol. Grazie a una sua doppietta ha vinto una gara ‘sporca’ come quella con l’Udinese: in passato avrebbe lasciato per strada dei punti, mentre ora…”.

Su Insigne: “Purtroppo non siamo un Paese aperto come altri a livello calcistico: se uno fa male, non è detto che abbia la testa altrove. Lorenzo sta segnando di meno ma è titolare e Spalletti è un allenatore che non regala niente”.