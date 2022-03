Giuntoli a lavoro per rinforzare le corsie di esterni. Tutti i nomi sul taccuino del ds

Il Napoli prepara due operazioni per l’estate, Giuntoli lavora sugli esterni.

Sicuramente il primo passaggio verrà fatto sugli esterni, dove il Napoli certamente dirà addio a Lorenzo Insigne, ma anche in difesa c’è chi è ormai ai titoli di coda. Si tratta di Faouzi Ghoulam, che da anni cerca di riprendersi la scena da protagonista dopo il brutto infortunio del 2017.

Sono già tanti i nomi che balzano per il post Insigne, dagli “italiani” Berardi e Traore agli stranieri come De Ketelaere e Noao Lang, fino all’occasione Januzaj. Suggestiva è l’idea dell’esterno destro neroverde, che da anni è sui database di Castel Volturno e questa stagione sembra aver raggiunto la soglia della maturità calcistica. Nel caso in cui il Napoli decidesse di puntare su un parametro zero ci sarebbe Januzaj della Real Sociedad, con cui sembra aver interrotto ogni tavolo per il rinnovo. Notizia di ieri è l’interesse per Luis Sinisterra, l’ala sinistra del Feyenoord, che tra Eredivisie e Conference League ha già messo a segno 18 gol e fornito 11 assist. In questo caso una cifra per il cartellino c’è: 15 milioni per un calciatore abile nel ricoprire tutte le zone d’attacco. Spunta anche Kvaratskhelia, 21enne georgiano del Rubin Kazan che copre tutto il fronte offensivo e con un profilo che risponde alle esigenze per il Napoli del domani.

Per quanto riguarda l’erede di Ghoulam, la dirigenza avrebbe in mente un profilo molto giovane da affiancare a Mario Rui. Secondo la rosea, il club azzurro sarebbe interessato al terzino Fabiano Parisi dell’Empoli. A essere già promesso al Napoli sarebbe, secondo quanto rivelato Mathias Olivera del Getafe: 24 anni con un contratto in essere fino al 2025.