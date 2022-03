Il c.t. della nazionale italiana, Roberto Mancini, era finito nel mirino della critica dopo l’eliminazione degli azzurri ai playoff per il mondiale in Qatar contro la Macedonia del Nord. Si parlava, infatti, di possibili sue dimissioni dopo l’amichevole di martedì con la Turchia, ma secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ‘Il Mancio‘ avrebbe deciso di restare alla guida della nazionale e di non prendere la decisione di dimettersi.