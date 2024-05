Bargiggia: “Kvara non ha intenzione di rinnovare, Pioli in pole per me”

Il giornalista Paolo Bargiggia commenta il Napoli e il suo futuro ai microfoni di TvPlay. Riguardo Kvaratskhelia:

“Kvaratskhelia ha un contratto fino al 2027. Da quello che so è che non ha intenzione di rinnovare in questa fase, ma questo non significa che non vuole rinnovare per essere ceduto. Onestamente adesso il suo agente non ha portato proposte al Napoli“

Chi è più vicino alla panchina azzurra: “Ad oggi, Pioli è più vicino alla panchina del Napoli che Gasperini. Qualcuno mi suggerisce di tenere un residuo minimo su Conte. Poi Percassi dopo la gara contro il Marsiglia è stato piuttosto chiaro sul futuro di Gasperini, è chiaro che non lo terranno legato. Io dico Pioli al Napoli perché De Laurentiis è ancora indietro per Gasperini e Napoli perché dovrebbe essere più appetibile dell’Atalanta“

Sulla sconfitta in casa contro il Bologna: “Il Bologna ha dimostrato anche a Napoli di essere di un altro spessore, e Thiago Motta ha dimostrato di essere di un’altra caratura. Juve e Bologna hanno agguantato questa Champions in due modi diversi. La Juve non gioca bene, però ha perso anche ferocia e determinazione. E’ molto grave”