CorrSport – Insigne, Jorginho e Immobile potrebbero salutare la Nazionale

Il ciclo di alcuni calciatori della Nazionale attuale potrebbe essere finito proprio giovedì sera.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, sono questi tre gli uomini che potrebbero dire addio: Insigne, Jorginho e per finire anche Immobile. Il Corriere ne ha parlato in questi termini, con un’attenta disamina: “Jorginho e Insigne, sempre sostenuti dal ct, si sono persi negli ultimi 8 mesi in modo verticale, tra rigori decisivi sbagliati in serie e con Lorenzo messo in discussione nel Napoli pre Canada; mentre Immobile, cannoniere principe senza ombre in campionato, e pur sempre miglior marcatore azzurro in attività (15 gol), ha confermato in modo frustrante di non essere l’ uomo “ideale” di Mancini”. La Nazionale non ripartirà, dunque, da questi tre calciatori che avrebbero detto addio alle gare con la Nazionale di Mancini.

Del resto, ci si poteva immaginare uno scenario del genere.