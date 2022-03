Gazzetta – A Bergamo il Napoli si affida a Mertens e alla sua voglia di “Ciro”

Dries Mertens vorrà festeggiare subito la nascita del primogenito Ciro a Bergamo.

Ne ha parlato La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, ponendo i riflettori su quella che potrebbe essere una gara fondamentale per le ambizioni scudetto del Napoli. A Bergamo, infatti, toccherà dall’inizio proprio a Mertens: “Il cartellino giallo preso nel finale farà saltare a Osimhen la sfida con l’ Atalanta visto che era diffidato. Al suo posto ci sarà dal 1′ Dries Mertens. Terminale del gioco d’ attacco di Spalletti sia nella formula con il 4-3-2-1 sia in quella col 4-3-3. Per il belga, 35 anni a maggio, non c’ è differenza. All’ andata segnò il secondo gol quello del provvisorio vantaggio napoletano prima che l’ Atalanta infilasse l’ uno-due per il 3-2 conclusivo. Sono cinque i gol segnati ai nerazzurri: uno decise il colpaccio (1-0) di Bergamo nel campionato 2017-18, quello del secondo posto con Maurizio Sarri. Domenica prenderà il posto di Osimhen, come all’ andata quando il nigeriano era stato appena operato”.

Poi, inevitabilmente, il pensiero al piccolo Ciro: “L’attaccante del Napoli ha già scelto la data per il gol da dedicare al piccolo Ciro. Non può aspettare. Mertens ha puntato la trasferta di domenica a Bergamo”.