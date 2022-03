Questo pomeriggio Sebino Nela, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per commentare la partita di ieri, che ha visto l’Italia uscire sconfitta dalla semifinale dei playoff contro la Macedonia del Nord, e perdere l’opportunità di guadagnarsi un posto ai mondiali in Qatar 2022, che si giocheranno tra novembre e dicembre. Queste sono state le dichiarazioni di Nela:

“Mancini ha fatto un buon lavoro, forse abbiamo preparato questa gara con pochissimo tempo, quel tempo che invece abbiamo avuto in vista degli Europei. Non so se in quel caso ci sia stata fortuna. C’è stata anche bravura. La fortuna poi ci vuole in tutte le competizioni e il Mancio ha fatto un gran lavoro in quel mese prima degli Europei. Ora ci sono critiche inevitabili, è sempre stato così. Spero rimanga, ha dimostrato di saper lavorare bene. Spetterà a lui la decisione, farà i suoi bilanci e le sue considerazioni anche perchè queste sono botte che restano. Se devo valutare il lavoro, per me il ct è uno dei promossi. La squadra ha qualche evidente problema: ce la caviamo dietro e in mezzo, poi in avanti ci sono delle difficoltà e questo può dipendere magari anche da ragazzi italiani che non vengono più fuori, da caratteristiche fisiche. Siamo sempre stati un’ottima espressione di calciatori, portieri, difensori, centrocampisti, ora un po’ meno di attaccanti.

Ho sentito il presidente Gravina e sono tutti concentrati e con idee piuttosto chiare sulla riforma, i giovani, i tanti stranieri. Io sarei d’accordo a limitare il numero di stranieri, perchè no? Però chi accetta di farlo? Bisogna votarle queste riforme e fino a questa esclusione non si era mai parlato di questo problema che c’è da moltissimi anni. Le società investono in ragazzi stranieri, qualcuno diventa calciatore, altri no. Siamo nel 2022 e si segue il progresso, ci sono dei punti oscuri: non capisco perchè ad esempio ci sia un numero per gli extracomunitari visto che tutti vogliamo la libertà in generale. Ecco, bisogna ragionare e vedere dove vogliamo andare”.