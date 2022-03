La migliore difesa della serie A e una delle migliori d’Europa

Con soli 22 goal subiti nel corso di queste trenta giornate di serie A, il Napoli si è confermata la squadra con la migliore difesa del campionato. La squadra di Spalletti, infatti, è primo per minor numero di gol subiti e Ospina, ad ora, è il portiere con la miglior percentuale di parate del torneo.

Gli azzurri non sfigurano neanche nel confronto con i grandi club europei. Infatti, le uniche squadre in Europa che ad oggi possono vantare numeri migliori sono Manchester City, Chelsea e Siviglia.

Questo è da considerarsi un grande risultato per il Napoli, che in questa stagione ha dovuto affrontare molte difficoltà, tra Covid, infortuni e Coppa d’Africa, e che ha sempre dovuto sopperire in qualche modo alle varie mancanze.

Negli ultimi 20 anni, solamente in tre occasioni si è verificato che la miglior difesa non abbia vinto il campionato. Si tratta di un dato che fa ben sperare e che di certo non è sfuggito all’occhio vigile del mister Luciano Spalletti, che punta molto sulla sua difesa ed è ben consapevole che questa rappresenta un importante punto di forza della sua squadra.