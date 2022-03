Il portale belga Voetbal.24 annuncia che se Dries Mertens non dovesse rinnovare con il Napoli, potrebbe suscitare gli interessi del Milan per un colpo a zero.

La volontà del belga è chiara: vuole restare a Napoli e qualora non si concretizzasse il rinnovo, rimanere in Italia sarebbe comunque la sua priorità.