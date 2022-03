Prima assemblea di Lega, questi gli obiettivi del neo presidente Casini: le ultime

«Smussare le frizioni con la Figc». Con questo imperativo Lorenzo Casini, oggi a Palermo per la gara dell’Italia, ha aperto la sua prima assemblea da presidente di Lega. Sul tavolo il tema delle licenze nazionali: al lavoro un gruppo di cinque esperti tra cui Claudio Lotito e Beppe Marotta per affinare il parametro a cui l’ indice di liquidità, criterio di ammissione ai campionati, deve far riferimento. «Resta chiara la posizione delle associate, orientate a un sistema sostenibile, ma senza forzature o ingiuste penalizzazioni». Delle modifiche statutarie necessarie per uniformarsi ai principi informatori, Casini se ne occuperà di persona tenendo i contatti con i club e la federazione. Capitolo mundialito: De Laurentiis a breve presenterà la proposta di Abu Dhabi; per De Siervo, la logistica e l’organizzazione in Florida sono ok, ma non il finanziamento, fatto che osta alla partecipazione di tutte e venti le squadre.

A riportarlo Il Corriere della Sera.