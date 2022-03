Per sostituire l’infortunato Giovanni Di Lorenzo, ai box per circa un mese in seguito ad una distorsione di secondo grado al ginocchio rimediata contro l’Udinese, sembra esserci Alessandro Zanoli.

Sei presenze in campionato ed una in Europa League per il giovane laterale azzurro, che a Bergamo va verso una maglia da titolare: lo scrive la Gazzetta dello Sport.