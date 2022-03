Dybala-Napoli: matrimonio possibile? Giudice ha le idee chiare

Paulo Dybala non rinnoverà con la Juventus, la notizia delle ultime ore ha fatto il giro del web e in un solo giorno diverse ipotesi sono state formulate. L’economista Alessandro Giudice ne ha parlato a Radio Punto Nuovo:

“Nel mercato può succedere di tutto visto il colpo Vlahovic a gennaio, si tratta di scelte coraggiose. Il Napoli non avrebbe problemi a prelevare Dybala ma la politica societaria la racconta diversamente. In questo scenario l’argentino non vestirà l’azzurro, non ha rinnovato Insigne e non vedo perchè fare il sacrificio economico ora”.