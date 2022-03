UFFICIALE – Giudice Sportivo, Napoli sanzionato per il match con l’Udinese: i dettagli

Come di consueto di martedì, il giudice sportivo ha reso note le sanzioni per i club di Serie A in seguito all’ultima giornata di campionato. In particolar modo, è arrivata una sanzione anche per il Napoli. Nel match del Maradona contro l’Udinese infatti, un dirigente si è espresso in maniera ingiuriosa nei confronti di un direttore di gara. Di seguito il comunicato ufficiale:

“Ammenda di € 5.000,00 alla Soc. Napoli per avere omesso di impedire, al termine del primo tempo, la presenza di un dirigente nel recinto di giuoco che criticava in maniera irrispettosa il Direttore di Gara“.