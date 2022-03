Calaiò: “Osimhen ancora delle lacune da colmare”

Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Repubblica, parlando della situazione attuale in casa Napoli:

“Osimhen valore aggiunto del Napoli? Sì, ma ha ancora delle lacune da colmare. Deve crescere spalle alle porta e nel dialogo con i compagni. Credo che debba migliorare pure dal punto di vista della generosità. Spende troppo energie, pressa da solo anche quando non dovrebbe e questo non va bene perché poi si rischia di perdere lucidità sotto porta. A volte è anche troppo focoso e prende qualche ammonizione evitabile. Toccherà a Mertens? Sinceramente non vedo alternative. Sono un grande tifoso di Dries. Parliamo di un super giocatore e mi sorprende un minutaggio così ridotto nell’ultimo periodo”.

“Non è più il Mertens di una volta, ha quasi 35 anni, ma resta un campione. Adesso lo schiererei soprattutto da seconda punta proprio al fianco di Osimhen: contro l’Udinese il tandem ha funzionato. A Bergamo non sarà possibile, quindi Mertens agirà da centravanti. Andrà supportato bene pure da Politano e Insigne. Spalletti avrà anche Lozano da poter sfruttare.

Di Lorenzo ouy? Mancherà al Napoli. Al suo posto farei giocare Zanoli: è giovane, ha freschezza, velocità e gamba. Lo preferisco a Malcuit che ha giocato poco in campionato. Con l’Atalanta non ci sarà neanche Rrahmani e non bisogna sottovalutare la sua assenza. La coppia Koulibaly-Juan Jesus non la vedo benissimo per caratteristiche…”.