Milano Finanza – Tim e Dazn cercano l’accordo con Sky, ma al momento trattativa in salita

Il portale Milano Finanza ha lanciato un’indiscrezione legata ai diritti televisivi della Serie A. Secondo il portale per i diritti TV della Serie A è già tempo di pensare alla prossima stagione. L’emittente DAZN beneficerà, per il secondo anno di fila, dell’accordo che la vede come principale broadcaster del campionato. Tuttavia, DAZN e Sky starebbero cercando una via di intesa per la trasmissione della Serie A in vista della prossima stagione, specificando che il portale streaming potrebbe fare uno sconto a Tim in cambio della rinuncia all’esclusiva. In questo modo Sky potrebbe eventualmente coprire la differenza economica e prendere in sub-licenza i diritti della A. Il dialogo, però, al momento stenta a decollare e il rischio delle vie legali è sempre dietro l’angolo.