Denis consiglia un colpo al Napoli: “Sarebbe l’ideale per Spalletti”

Germàn Denis, ex attaccante di Napoli e Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, consigliando un colpo top a De Laurentis: “Aurelio, sei pronto a fare questo grande colpo di mercato? Prendi Paulo Dybala e fai sognare i tifosi partenopei. Sarebbe un acquisto stupefacente per gli azzurri”.

“Penso sia l’ideale per una squadra come quella di Luciano Spalletti. Conoscendo Paulo dico che si esalterebbe con un pubblico del genere come quello partenopeo”. “Sarebbe un peccato non provarci, perché parliamo di un calciatore straordinarie che ha le caratteristiche giuste per far sognare i tifosi azzurri. Un acquisto che manderebbe in tilt la città, mi piacerebbe vedere Paulo al Napoli, ripeto, sarebbe l’ideale”.

Sulla squadra attuale, invece, Denis, evidenzia: “Ha tutte le carte in regola per vincere lo scudetto, lo hanno dimostrato in questi mesi di essere molto forti. Il Napoli può vincere finalmente il titolo, lo spero e faccio il tifo per loro”. Ha concluso l’attaccante argentino della Reggina, ex Napoli.