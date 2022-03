Il Mattino – Cannavaro: “Il Napoli se la gioca per lo scudetto..”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Fabio Cannavaro.

L’ex difensore e campione del mondo nel 2006 si è soffermato sul Napoli, elogiando il lavoro di Luciano Spalletti e dichiarando la possibilità della squadra partenopea di vincere lo scudetto.

Queste le parole di Cannavaro: “Il Napoli è lì, se la gioca. Ha un gruppo compatto, che si conosce da anni. E Spalletti ha avuto un grande merito: non ha mollato mai. E la squadra non ha perso contatto con la vetta della classifica anche nel momento buio delle assenze di Osimhen, Anguissa, Koulibaly e di tanti altri. Assenze pesantissime. Eppure è in quelle settimane il capolavoro di Spalletti. Non ha consentito ai superstiti azzurri di darsi alibi. Mi piace il fatto che stanno lì a provare le cose, cercano gli uomini tra le linee, sfruttano la profondità, sanno difendere. E poi sono tifoso da quando avevo 4 anni, è dai tempi di Maradona che la mia città aspetta di vivere un momento così bello”.

Poi parentesi su Osimhen: “Su quattro cross che gli fanno, ti fa tre gol. Per il suo senso della porta, per la sua spietatezza mi ricorda il mio amico Casiraghi. Poi ha coraggio: mette la testa, anche se si è rotto lo zigomo e quasi restava senza un occhio, senza mai pensarci

su mezza volta”.