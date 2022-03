TuttoSport – Osimhen punta allo scudetto e lo grida a gran voce

Victor Osimhen vuole puntare allo scudetto e lo grida a gran voce.

Come riportato dall’edizione di TuttoSport, dopo la doppietta con l’Udinese del numero nove, il nigeriano ha caricato la piazza azzurra. Ci sono ancora 24 punti in palio e il Napoli vuole lottare fino alla fine per alimentare un grande, anzi, un grandissimo sogno: “Bisogna continuare a credere nello scudetto, ci sono otto partite da giocare e noi ci crediamo ancora. A pronunciare queste parole è stato Victor Osimhen , salito sugli scudi dopo la doppietta che ha permesso al Napoli di ribaltare il risultato e battere l’ Udinese. E se a crederci è proprio il trascinatore della squadra azzurra, l’ ambiente non può che rispondere presente”.

Osimhen, i tifosi, Napoli e il Napoli ci credono tutti insieme.