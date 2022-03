Il Napoli ha battuto l’Udinese per 2-1 nella gara di ieri pomeriggio ed oggi, come di consueto, Il Corriere dello Sport ha analizzato il match e la moviola dell’arbitro Francesco Fourneau. Nonostante le proteste dell’allenatore dei bianconeri, Gabriele Cioffi, l’espulsione di Pablo Marì è netta, così come l’ammonizione di Rrahmani. Lascia molti dubbi, invece, quella inflitta a Victor Osimhen e che lo costringerà a saltare l’Atalanta al rientro dalla sosta delle nazionali.