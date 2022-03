Poco meno di due ore al fischio d’inizio di Napoli-Udinese, con gli azzurri a caccia dei tre punti per mettere pressione alle milanesi impegnate in serata. Con una vittoria la squadra di Spalletti si porterebbe momentaneamente da sola in testa a pari punti col Milan.

Il Napoli è pronto a partire alla volta dello stadio Maradona, con il bus degli azzurri pronto a partire ed intercettato poco fa nei pressi dell’Hotel Caracciolo: