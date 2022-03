Casini sulla sua elezione: “Mi hanno voluto in 11, non solo ADL! Io Juventino? In passato…”

Il nuovo presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, nel corso della sua lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport ha svelato anche dei retroscena relativi alla sua elezione e le voci che vedevano un ADL particolarmente felice per la scelta fatta in assemblea:

“In tanti mi hanno chiesto disponibilità, ADL incluso, ma la scelta è stata di tutti gli 11 che mi hanno votato. Sono davvero grato a tutti di aver creduto in me, sia prima sia dopo l’elezione ho avuto dei colloqui con tutti. Non sono il riferimento di un club o di una maggioranza, ma di tutta la Serie A. La Juventus si è astenuta, ma poi mi ha manifestato supporto e in questi giorni ho scambiato punti di vista con loro. L’Inter e il Milan immaginavano un profilo diverso, me lo hanno detto, ma nulla di personale. Io juventino? Lo ero prima della mia elezione… ora tifo per la Serie A!”.