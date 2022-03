Casini, nuovo pres. Serie A: “PNRR occasione da non perdere sugli stadi”

Il presidente neo-eletto della Lega Serie A, Lorenzo Casini ha parlato ai microfoni de Il Corriere dello Sport del tema stadi, con le sue parole riportate dall’edizione mattutina del quotidiano:

“Colpisce apprendere che l’età media dei nostri stadi è 60 anni, 9 su 10 non hanno neanche impianti efficienti sotto il profilo energetico… Andrebbe colta l’opportunità del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il cosiddetto PNRR, è un’occasione per riqualificarli che non può essere persa. Gli stadi non solo delle risorse solo sportive, rappresentano infrastrutture di potenziamento tecnologico ed è un potente luogo di inclusione sociale”.