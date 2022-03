Il Mattino – Politano un’arma in più per andare in Qatar

L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto sulle convocazione di Roberto Mancini per i play off mondiali. Secondo il quotidiano aspettavano tutti Balotelli. E invece il coniglio tirato fuori dal cilindro da Roberto Mancini si chiama Matteo Politano. C’ è lui, l’ attaccante del Napoli, e non Mario nella lista dei 33 convocati dal ct azzurro in vista delle due partite che decideranno il futuro dell’ Italia per il prossimo Mondiale. Si tratterà di 180 minuti senza domani. Due partite che l’ Italia non si potrà permettere di sbagliare, perché un’ eliminazione vorrebbe dire secondo mondiale consecutivo da seguire sul divano. Ecco perché Mancini ha deciso di allargare la lista a 33 convocati, puntando però sul gruppo storico e qualche altra piccola novità. Tra queste c’ è Matteo Politano, attaccante del Napoli che è sceso dal treno per l’ Europeo di giugno scorso praticamente solo all’ultima fermata. E allora può festeggiare Politano, che arriva in Nazionale durante una delle sue stagioni meno brillanti, ma non per questo con meno aspettative. Certo, dalla convocazione a una maglia da titolare ce ne vorrà, perché nella testa del ct la formazione che giovedì prossimo sfiderà la Macedonia al Barbera, è fatta. Soprattutto il tridente con Insigne a sinistra, Immobile al centro e Berardi in quella che potrebbe essere la zona di Politano. Ma non per questo le speranze del napoletano sono pari allo zero, anche perché senza Chiesa, Politano sembra poter essere l’ unica vera alternativa per la fascia destra.