FOTO – Fiera Val di Sole a Fuorigrotta, presenti anche Meret e Petagna. Le loro dichiarazioni

Nella giornata di oggi, si è tenuta una fiera alla Mostra d’Oltremare che ha previsto anche la partecipazione di Val di Sole, in merito all’avvicinamento al ritiro di Dimaro 2022. All’evento sono presenti anche Alex Meret e Andrea Petagna, oltre che la nuova Miss Italia Zeudi Di Palma. I due giocatori sono anche stati intervistati a tal proposito. La redazione di MondoNapoli, invitata a partecipare, ha preso nota.

Meret – “Com’è la vita in ritiro? In ritiro ci siamo trovati bene, l’anno scorso io non ci sono potuto essere perché avevo dei giorni di vacanza per la Nazionale. Però negli anni scorsi mi sono trovato bene. Ci sono ottime strutture per lavorare al meglio, quindi diciamo che è sempre un piacere, anche il contatto che c’è con i tifosi. La vita in ritiro è molto monotona: allenamento e riposo, quindi si fa di tutto per prepararsi al meglio per la stagione”.

Petagna – “Andrea, primo anno di ritiro ma ti sei affezionato al Trentino, ed aprirai un locale in centro a Trento. Sì, è una regione molto importante. Per me è stato il primo ritiro in Val di Sole, ci siamo trovati benissimo e come diceva Alex ci sono delle strutture molto importanti. Poi è molto bello che anche se lontano da Napoli in tanti vengono a seguirci. È capitata quest’opportunità con dei ragazzi di Trento, abbiamo investito e ci fa molto piacere di aprire a Trento”.

Meret – “Sensazioni per la Nazionale? Non possono che essere positive. Abbiamo due partire difficili, sicuramente il mister e i ragazzi le prepareranno al meglio. È molto importante arrivare al Mondiale, anche da lontano li sosterrò, speriamo che tutto vada bene e di riuscire a conquistare questo mondiale”.