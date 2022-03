Sorteggio non dei migliori dell’Atalanta per i quarti di finale di Europa League. Infatti, ai bergamaschi è capitato il Lipsia, squadra tedesca molto attrezzata. Un ostacolo duro ma non impossibile per andare avanti nella competizione. Al Barcellona, giustiziere del Napoli, è capitato l’Eintracht Francoforte. Di seguito, gli accoppiamenti.

Red Bull Lipsia-Atalanta

Sporting Braga-Glasgow Rangers

West Ham-Lione

Eintracht Francoforte-Barcellona