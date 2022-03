Champions League, l’esito del sorteggio dei quarti di finale

Si sono appena conclusi i sorteggi dei quarti di finale di Champions League, che per il secondo anno consecutivo non prevedono nessuna italiana in gara. La sfida più scintillante è sicuramente quella tra Chelsea e Real Madrid. Sorteggio benevolo per i giustizieri dell’Inter, che pescano il Benfica. Malissimo al Villarreal, squadra che ha eliminato la Juventus; si troveranno davanti il Bayern Monaco.

Gli accoppiamenti:

Chelsea-Real Madrid

Manchester City-Atlético

Villarreal-Bayern

Benfica-Liverpool