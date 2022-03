Gazzetta – Il Napoli potrebbe riabbracciare Gaetano nella prossima stagione

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta novità sul futuro di Gianluca Gaetano, centrocampista della Cremonese di proprietà del Napoli. I grigiorossi, in piena lotta per la promozione alla Serie A, stanno studiando le mosse per il futuro, e una di queste è valutare un’eventuale permanenza o meno dei giocatori arrivati in prestito. L’unico che per certo non verrà rinnovato a prescindere da come si concluderà la stagione è proprio Gaetano, che dunque potrebbe essere di ritorno a Napoli. D’altra parte, il club azzurro vuole alla base il prodotto della sua cantera dopo i due anni di prestito.