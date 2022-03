Hellas Verona, parla Cutolo: “Vi racconto la mia esperienza”

Alla luce delle recenti polemiche post Hellas Verona-Napoli, parla l’attaccante Aniello Cutolo per raccontare parte della sua esperienza gialloblu. Queste le sue parole a Radio Punto Nuovo:

“Ho giocato circa un anno e mezzo con il Verona e dopo circa 5 anni sono stato anche loro avversario, l’ambiente non fu come mi aspettavo. Io giocavo nel Padova e fui sommerso di fischi ma posso dire che nel mio periodo gialloblu non ho mai avvertito forme di razzismo, penso sia anche ridicolo parlarne nel 2022. Certo dispiace per quanto sta accadendo in questi giorni ma certi argomenti non devono più trovare spazio, questo non è calcio e Verona deve essere testimone di bellezza in quanto è una città stupenda”.