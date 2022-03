Dall’Inghilterra, il Mirror conferma: “L’Arsenal vuole Fabian Ruiz, già pronta un’offerta al Napoli”

Arrivano conferme dall’Inghilterra sull’interesse dell’Arsenal per Fabian Ruiz. Lo spagnolo è seguito anche da altri club europei come Real Madrid e Barcellona, che però al momento non sarebbero disposti a sborsare una cifra pari a 50 milioni per acquistarlo. A differenza dell’Arsenal, che secondo il Mirror avrebbe già pronta l’offerta da 50 mln da proporre al Napoli; il tecnico, Mikel Arteta, avrebbe richiesto lui stesso un giocatore delle caratteristiche di Fabian per potenziare il centrocampo dei Gunners, in vista anche della possibile uscita di Xhaka. Dunque, nonostante lo spagnolo sia più propenso ad un ritorno in patria, al momento c’è l’Arsenal in vantaggio sulle concorrenti iberiche.