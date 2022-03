Dopo la rescissione con lo Zenit, il difensore ucraino Yaroslav Rakitskiy ha espresso il suo pensiero sulla guerra sui propri social: “Il mondo è governato dall’umanità, dalla gentilezza e dall’amore per la propria Patria, per la propria Madre, per i propri figli, per la propria famiglia. È impossibile rimanere in silenzio. Gli ucraini pacifici stanno morendo a causa dei soldati russi. La Russia sta informando male il suo popolo, non gli è stata detta la verità. Auguro pace alla mia Ucraina”.